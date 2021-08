US Open 2021, Murray: “Ho perso il rispetto per Stefanos Tsitsipas"

Nel primo turno degli US Open, il big match è stato sicuramente quello tra Andy Murray e Stefanos Tsitsipas. Il tennista britannico è stato autore di una prova fantastica ma una volta avanti 2 set a 1 è stato recuperato e superato dal greco che ha staccato il pass per il prossimo turno.

A fine match però, il tennista britannico ha accusato l’avversario di aver perso tanto tempo nei momenti chiave della partita con l’intento di complicare la gestione del match al britannico: “Il problema non andarsene al bagno, ma il tempo che ci impiega. Ho parlato con la mia squadra prima della partita e ho detto loro che mi aspettavo qualcosa del genere se le cose non fossero andate come volevano. Il problema è che non puoi fermarti in un modo che influisce sul tuo fisico. Quando giochi a un livello così brutale, se ti fermi per sette, otto minuti, ti raffreddi. Puoi prepararti mentalmente, ma pause così lunghe ti influenzano fisicamente”.

Il britannico lamenta il fatto che Tsitsipas avrebbe chiamato un medical time out anche senza averne realmente bisogno. Un gesto, a suo modo di vedere, antisportivo: “Si è preso un Medical time out dopo che ho vinto il terzo set. Nel quarto, quando era sotto 0-30, è andato a cambiare racchetta con tutta la calma del mondo… vi pare una coincidenza che succeda proprio lì? Il ginocchio non sembra proprio che gli abbia dato fastidio nel resto delle due ore e mezza che è durata la partita. È deludente, perché penso che la somma di tutto questo abbia influenzato il gioco”.

Alla fine della conferenza stampa Murray mette a segno l’ultima stoccata contro il greco: “Non dico che avrei vinto, ma ha influito. Lo apprezzo, penso che sia un grande giocatore, è positivo che sia in questo sport, ma non mi piace come continua a perdere tempo con questi atteggiamenti. Oggi ho perso il rispetto per lui”.

OMNISPORT | 31-08-2021 10:03