Us Open, Berrettini agli ottavi di finale: battuto Murray in quattro set

02-09-2022 22:21

Matteo Berrettini è passato agli ottavi di finale degli Us Open. Il tennista romano ha infatti battuto in quattro set al terzo turno Andy Murray.

Us Open, Berrettini vola agli ottavi

Una partita non facile, quella per Berrettini. Il tennista azzurro ha dovuto superare un po’ di difficoltà per battere Murray, vincitore nel 2012 dello Slam americano. Successo al terzo turno dopo tre ore e 48 minuti di gioco con il punteggio finale di 6-4, 6-4, 6-7, 6-3.

Un buon inizio da parte del romano che è riuscito a chiudere i primi due parziali con un doppio 6-4. Poi però Murray ha messo in difficoltà Berrettini vincendo al tie-break il terzo set. L’azzurro è riuscito a riprendersi e a vincere la partita al quarto.