US Open, Berrettini facile all'esordio. Malore per una signora sugli spalti

Tutto facile per Matteo Berrettini al primo turno degli US Open. L’azzurro ha battuto il cileno Nicolas Jarry, numero 120 al mondo, imponendosi 3-0 col punteggio di 6-2, 6-3, 6-3.

Grande paura nel primo set. C’è stata un’interruzione di quasi dieci minuti per soccorrere un’anziana spettatrice colpita da un malore dovuto al caldo. Bel gesto di entrambi i giocatori che hanno giustamente pensato di aiutare i soccorritori portando un ombrello, del ghiaccio e delle bibite. Fortunatamente la partita non è stata interrotta e Berrettini ha potuto portare a casa il primo set, in pieno controllo grazie al suo servizio.

Nel secondo set il copione non cambia, il cileno sembra smarrito e i suoi gesti di stizza sono un chiaro segnale di difficoltà. Berrettini concede poco e tutte le volte che conquista un break riesce a mantenere la distanza dall’avversario grazie alle sue battute potenti e precise. Alla fine Jarry si arrende e l’azzurro conquista l’accesso al secondo turno.