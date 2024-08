Us Open: Cobolli, Bellucci e Paolini avanti, Sonego si arrende a Paul

Dopo il trionfo a Winston Salem Sonego si arrende all'idolo di casa Paul. Favola Bellucci: battuto il veterano Wawrinka, rimonta da applausi di Jasmin

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’è tanta Italia in campo agli Us Open. Se Sonego saluta lo Slam al primo turno, altri azzurri – e non solo Sinner – sorridono. Cobolli, Bellucci e Paolini, infatti, staccano il pass per il secondo turno.

Us Open: che colpo Per Bellucci, avanti Cobolli

Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, esordio da favola per Mattia Bellucci, che conquista la sua prima vittoria in un torneo dello Slam contro il veterano Stan Wawrinka. Già, il 39enne svizzero, che si aggiudicò gli Us Open nel 2016, vanta addirittura 17 presenze a Flushing Meadows, un dato che risalta l’impresa compiuta dal 23enne di Busto Arsizio, numero 101 del ranking. Bellucci ha mandato al tappeto l’avversario 6-4 7-6 (5) 6-3 al termine di un incontro surato 2 ore e 13 minuti. Grazie a questo successo entrerà nella top 100: ad attenderlo, ora, la sfida con l’australiano Chris O’Connell. Avanza anche Flavio Cobolli: il romano, numero 31 al mondo, si qualifica al secondo turno dopo aver battuto in quattro set (6-1, 4-6, 6-4, 6-4) l’australiano Duckworth. Sfiderà il belga Bergs.

Niente da fare per Sonego: la spunta Tommy Paul

Reduce dal trionfo all’Atp 250 Winston Salem, che ha interrotto un digiuno di successi lungo quasi due anni (23 mesi per la precisione, ndr), Lorenzo Sonego non è riuscito a superare il primo turno degli Us Open. Il torinese, 48esimo nel ranking, si è arreso all’idolo di casa e testa di serie numero 14 Tommy Paul in quattro set (6-4, 6-2, 5-7, 6-2). Quattro giorni dopo la finale vinta ai danni di Michelsen, Sonny – sotto 2-0 – si è reso protagonista di un ottimo terzo set in cui ha saputo sfruttare al meglio le debolezze dell’avversario e riaprendo un match il cui epilogo sembrava scontata. Il 27enne del New Jersey l’ha poi spuntata facendo valere tutta la sua qualità, ma l’azzurro esce a testa alta e può guardare al futuro con rinnovata fiducia. Paul sfiderà ora l’australiano Max Purcell e agli ottavi potrebbe incrociare Sinner.

Paolini, che rimonta: vinta la battaglia con Andreescu

Jasmine Paolini si aggiudica anche il terzo atto della sfida infinita con Bianca Andreescu. Dopo averla già battuta al Roland Garros e successivamente a Wimbledon, la numero 5 del mondo si ripete sul cemento di New York dopo una vera e propria battaglia durata due ore e 47 minuti. L’azzurra, oro olimpico nel doppio con Sara Errani, ha superato la canadese in rimonta per 6-7 6-2 6-4 e al secondo turno dovrà vedersela con Karolina Pliskova. Anche la corsa di Errani continua grazie al successo con la spagnola Cristina Bucsa (3-6, 6-0, 6-4): ora la attende la padrona di casa Caroline Dolehide. Sorride Elisabetta Cocciaretto, che si è sbarazzata in due set dell’ucraina Kateryna Baindl (6-3, 6-0). Il prossimo step è di quelli tosta: dovrà infatti giocare contro Anastasia Pavlyuchenkova, numero 7 della classifica Wta.