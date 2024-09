Us Open, Kyrgios torna a stuzzicare Sinner: “Voglio correttezza”. Fritz, da McEnroe la ricetta per battere Jannik

Nick Kyrgios torna a parlare di Jannik Sinner dopo che l’azzurro ha conquistato la finale degli US Open battendo Jack Draper. E sulla finale arriva anche l’anticipazione di McEnroe

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutto pronto per la finale, bisogna solo aspettare ancora un po’ prima del grande appuntamento con il match conclusivo del torneo di singolare agli US Open. Per la prima volta nella partita che consegna il trofeo ci sarà un italiano, Jannik Sinner, e dopo oltre 18 anni torna a esserci anche un giocatore statunitense con la grande impresa di Taylor Fritz.

Kyrgios stuzzica ancora Sinner

Protagonista in campo ma non con la racchetta, Nick Kyrgios è sicuramente uno dei nomi più “controversi” nel corso di questa edizione degli US Open. Il tennista australiano, assente dai campi da quasi due anni, sta rivestendo così come fatto anche in occasione degli Australian Open il ruolo di commentatore e di intervistatore. Ma soprattutto sta guidando il partito “anti-Sinner” sul caso doping che ha riguardato il tennista altoatesino. E nelle ultime ore dai social arrivano nuove frecciatine da parte dell’aussie: “Non sono per niente amareggiato, non è una discussione che riguarda Sinner. Ho appena commentato la sua partita e mi sono molto divertito. Nella sua posizione poteva finirci chiunque quello che voglio è correttezza”. Insomma il caso è ben lontano dall’essere chiuso.

McEnroe, la ricetta a Fritz per battere Sinner

Tra i commentatori c’è anche John McEnroe che nel corso di un intervento a Espn ha provato ad anticipare la finale tra lo statunitense Fritz e Jannik Sinner: “Credo che sarà un match in cui Fritz dovrà servire al meglio delle sue possibilità, dovrà cercare di dettare il ritmo quando potrà farlo, e soprattutto dovrà essere bravo a sfruttare le chance quando le percentuali al servizio di Sinner caleranno, e dovrà attaccarlo in quel momento. Nel corso di questo torneo Taylor ha mostrato doti difensive che non avevo visto in precedenza, è in ottima forma. E’ stato bravo a rimanere sempre positivo e dovrà usare il pubblico per darsi energia. Sinner, tra i due, sarà quello più fresco e con maggiore fiducia. Taylor parte sfavorito ma c’è grande energia in questo momento”.

La carezza di Draper

E’ stato un US Open da sogno per Jack Draper con il talento del giocatore britannico è definitivamente sbocciato nel corso della seconda parte di questa stagione e in futuro il suo nome sarà uno di quelli che si sentirà spesso nei tornei importanti. Ora è lui stesso a valutare i fan e a fare l’in bocca al lupo a Jannik Sinner in vista della finale contro Taylor Fritz: “Ho dato tutto ieri ma non è bastato – ha scritto su X – Congratulazioni al mio buon amico Jannik Sinner per tutto quello che sta facendo e buona fortuna per la finale. Per quanto mi riguarda devo continuare a migliorare e ad andare avanti”. E dopo il match le sue parole sull’azzurro sono state ancora più dolci: “Il suo punto debole? Forse è troppo gentile”.