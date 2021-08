US Open, Lorenzo Musetti: "Ora mi sento maturato"

L’ultima vittoria di Lorenzo Musetti, prima di oggi, era datata 5 giugno 2021 contro Marco Cecchinato al Roland Garros. Dopo di che, la sconfitta contro Nole negli ottavi e 5 debacle consecutive al primo turno, Olimpiadi comprese.

La vittoria di oggi contro il classe 2001 Emilio Nava per 6-7(5) 6-4 6-1 6-3 dice molto di più del risultato sul campo. Queste le sue parole:

“Lo avevo già detto: è stato un periodo difficile, per motivi che avevano a che fare anche con la sfera privata. Cose normali per un ragazzo di 19 anni, e sono contento di essere riuscito a superarli. Mi sento maturato. Appena sono arrivato qui ho sentito che qualcosa era cambiato, avevo voglia di allenarmi bene, avevo voglia di giocare e di faticare. Al prossimo round ci sarà però un certo Reilly Opelka e la strada si fa in salita: “A Roma quando l’ho affrontato mi ha messo in difficoltà, ha segnato 23 ace… Speriamo che stavolta sia un po’ meno in forma”.

OMNISPORT | 31-08-2021 23:03