Usain Bolt: "Le nuove scarpe danno un vantaggio ridicolo"

Mancano pochi giorni all’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo e intanto Usain Bolt ha trovato modo di sollevare una polemica.

Intervistato dal The Guardian ha parlato delle ultime tecnologie e innovazioni relative alle scarpe da atletica.

“Queste innovazioni sono ridicole – spiega – Le nuove scarpe danno un vantaggio sleale rispetto agli atleti che non le indossano. Non posso credere che si sia intrapresa questa direzione. Ormai gli atleti possono raggiungere picchi di rendimento esagerati. Mi dispiace doppiamente perchè in passato diversi colleghi avevano provato a chiedere se si potesse cambiare qualcosa a livello di scarpe, ma era sempre stato vietato dalla Federazione. Ora, invece, siamo veramente al ridicolo”.

OMNISPORT | 20-07-2021 13:36