La dottoressa, avversa al vaccino contro il Covid-19, ha confermato le non somministrazioni. Citate anche la tennista azzurra e la cantante Madame.

31-01-2023 12:17

La vicenda dei vaccini falsi sta diventando un vero e proprio caos, soprattutto alla luce delle dichiarazioni della dottoressa Daniela Grillone. Come noto, coinvolte la tennista Camila Giorgi e la cantante Madame.

Caso vaccini falsi, le dichiarazioni della dottoressa Grillone

Nuovi sviluppi riguardo al caso falsi vaccini. Durante l’incidente probatorio chiesto dal pm Gianni Pipeschi, Daniela Grillone, la dottoressa finita in manette con l’accusa di aver finto di somministrare vaccini anti-Covid a moltissime persone, ha risposto alle domande in maniera chiara e ferma.

Dopo aver notato delle piaghe sul proprio corpo e aver avuto pesanti effetti collaterali, la dottoressa incriminata ha deciso di non somministrare i vaccini ai suoi pazienti. Nello specifico: di far finta di somministrare il vaccino e dichiarare di averlo fatto per permettere l’acquisizione, da parte del paziente, del Green Pass.

Falsi vaccini, la posizione della tennista Giorgi

La dottoressa Daniela Grillone ha altresì confermato come Camila Giorgi fosse una sua paziente: “Camila Giorgi? Era mia paziente. Insieme al padre Sergio, alla madre Claudia e ai fratelli Amadeus e Leandro. Confermo che nessuno dei vaccini della famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato”.

Dai documenti nelle mani degli inquirenti, risulterebbero due vaccini somministrati alla tennista azzurra di Macerata. False somministrazioni di vaccino non solo a Camila Giorgi, recentemente impegnata agli Australian Open, ma anche a tutti i suoi famigliari.

Falsi vaccini, la posizione della cantante Madame

Diversa la posizione della cantante Francesca Calearo, in arte Madame, una delle star della prossima edizione di Sanremo. In questo caso, la dottoressa Daniela Grillone avrebbe dichiarato di non averla mai incontrata, così come accaduto con altri pazienti no-vax.

Secondo le prime informazioni, la cantante Madame (che aveva fatto sapere, via social) di essere pronta a fare tutte le vaccinazioni necessarie) non sarebbe a rischio esclusione dal Festival di Sanremo che comincerà la prossima settimana. Da capire ora quali saranno i prossimi passi dell’accusa.