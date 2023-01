Vagnozzi: “Sinner ora può vincere con i big del tennis”

21-01-2023 09:47

Jannik Sinner è pronto e maturo per giocarsela con tutti, anche con i big. Ne è convinto il suo allenatore, Simone Vagnozzi, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Le due partite, perse, contro Djokovic e Alcaraz hanno dimostrato che il livello c’è, adesso è pronto non solo per andarci vicino, ma per vincere”.

Mancano poche ore all’ottavo di finale degli Australian Open contro Stefanos Tsitsipas: “Non crdo si porterà in campo il ricordo di un anno fa, anzi quella sfida con Tsitsipas diventa uno stimolo per fare meglio. Certamente, Jannik ha sofferto il match-point mancato con Alcaraz agli US Open, ma finalmente in inverno abbiamo potuto lavorare per sei settimane con continuità. Fisicamente è cresciuto molto, lo dimostra la condizione che ha mostrato nella rimonta con Fucsovics. Il guaio all’anca di Adelaide non conta, se l’è procurato con una scivolata”.