Valentina Rodini e Federica Cesarini: "Un oro che ci rimarrà nel cuore, ma non vogliamo fermarci"

Al Festival dello Sport di Trento c’erano, tra le protagoniste, Valentina Rodini e Federica Cesarini, che a Tokyo 2020 hanno conquistato uno storico oro nel doppio pesi leggeri che è stata anche la prima medaglia olimpica per l’Italia nel canottaggio femminile.

“È un successo che rimarrà nel nostro cuore – hanno detto in coro Federica e Valentina -. Abbiamo fatto e faremo grandi litigate, ma poi si sono sempre risolte perché sotto sotto ci vogliamo bene. Festeggiare e ricordare quello che abbiamo fatto è bellissimo, ma i risultati si costruiscono in inverno e ora dobbiamo iniziare a lavorare per i nostri prossimi impegni”.

