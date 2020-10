Valentino Rossi dà la sveglia a Lorenzo

L’ingaggio di Jorge Lorenzo come tester non ha portato per ora i suoi frutti in casa Yamaha. A causa del lockdown il centauro maiorchino è rimasto fermo per quasi 8 mesi e solo a Portimao è riuscito ad effettuare alcuni test: la sua esperienza potrebbe non continuare nel 2021.

Valentino Rossi ha spronato l’ex collega, esortandolo a fare di più: “Nel test malese di febbraio non è stato male – sono le parole riportate da Motosprint -. Ha fatto un buon lavoro, era forte e si è trovato molto vicino a noi, ma poi non ha più guidato una MotoGP prima dei test di Portimao. Penso che Jorge sia una grande opportunità per la Yamaha perché ha un grande potenziale, ma se vuole essere un collaudatore deve allenarsi con la moto. Se ti tengono otto mesi senza toccare una moto, è impossibile spingere al limite una MotoGP. Se Jorge vuole continuare, deve provare e guidare un diverso tipo di moto durante la stagione”.

OMNISPORT | 13-10-2020 07:56