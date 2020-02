Valentino Rossi fa 41: il messaggio del meccanico storico

Alex Briggs è uno degli elementi fondamentali del team di Valentino Rossi: lo storico meccanico lo segue dal 2000 ed è stato testimone di tante vittorie del Dottore. In una intervista alla rivista specializzata australiana Amcn, Briggs ha ripercorso i suoi anni al fianco del numero 46: "Ricordo a Suzuka nel 2001, dove Biaggi lo spinse fuori di pista e poi Valentino lo superò mostrandogli il dito. È stato grandioso. Ma di solito non è motivato dalla rivalità contro un altro pilota, si diverte a correre ".

Con Valentino ha trascorso i momenti più esaltanti in Yamaha ("Abbiamo apportato notevoli miglioramenti alla moto durante il 2004 e Valentino ha corso forse meglio che mai") e quelli più bui in Ducati ("Abbiamo cambiato così tante cose e la moto è rimasta la stessa. A volte sembrava che tutto andasse bene per noi e all’improvviso tutto cambiava e non era così").

Il Dottore oggi ha compiuto 41 anni e deve decidere il suo futuro tra pochi mesi: "Negli ultimi anni andiamo forte in alcune gare e meno in altre, ma Rossi è ancora abbastanza veloce e in grado di vincere le gare, anche se non ha più 20 anni".

SPORTAL.IT | 16-02-2020 10:14