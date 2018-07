Valentino Rossi: 'Faremo meglio del 2017'

Prima del weekend al Sachsenring, il centauro della Yamaha Valentino Rossi ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Germania.

"La gara di Assen è stata una delle migliori per me, è un peccato per come è finita. Sono secondo in campionato, c'è un distacco tra me e Marquez, dobbiamo fare il meglio per tornare competitivi".

Sulle prospettive di gara: "Marquez è velocissimo, ma noi possiamo fare bene. L'anno scorso abbiamo sofferto molto ma con la moto di quest'anno faremo meglio".

Sul ritiro di Dani Pedrosa: "E' un pilota tecnico, intelligente, con una guida pulita. Nel corso degli anni è migliorato anche sul bagnato, il suo punto debole".

Potrebbe essere l'ultimo Gp al Sachsenring. "Sarà l'ultimo Gran Premio qui forse, è un peccato perché è un tracciato molto particolare, diverso da tutti gli altri soprattutto per i saliscendi. Un'opzione potrebbe essere il nuovo Hockenheim ora, ma è più in circuito per la Formula 1. Poi il Nurburgring è un'altra opzione principale".

SPORTAL.IT | 12-07-2018 17:45