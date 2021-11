Valentino Rossi, l'omaggio dei piloti dell'Academy

14-11-2021 11:36

L’Academy VR46 onora Valentino Rossi nel giorno del suo addio alle corse. I piloti di MotoGp, Moto2 e Moto3 hanno deciso di correre i rispettivi Gp con alcuni caschi dalle livree speciali che il pilota pesarese ha utilizzato nel corso della sua carriera.

Per la MotoGP Bagnaia vestirà il “Che Spettacolo” del 2004, Marini il “5 Continents” del 2008, Morbidelli di “Peace&Love” del 1999. In Moto2 Vietti scenderà in pista col casco dei test invernali di Sepang del 2005, Bezzecchi col “SoleLuna” delle stagioni 2003-2005 e Manzi col “SoleLuna” 1996. In Moto3 Migno andrà col casco del 2001, Antonelli con quello di Laguna Seca del 2005 e Surra col “SoleLuna” utilizzato nel 2020.

