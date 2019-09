Valentino Rossi-Marquez, polemiche dopo lo scontro sfiorato

Durante l’ultimo giro delle qualifiche del GP di San Marino 2019, Marc Marquez e Valentino Rossi hanno sfiorato un clamoroso incidente: i due centauri sono andati vicinissimo a un pericoloso contatto e gli animi si sono scaldati.

Il centauro spagnolo aveva battezzato la ruota del fuoriclasse di Tavullia in modo da avere una buona scia per andare a caccia della pole position, a un certo punto ha sorpassato Rossi e ha cercato di andare via ma ha commesso una sbavatura ed è finito sul ‘verde’, vedendosi così annullato il tempo. L’iberico è andato lungo, il pilota della Yamaha lo ha risorpassato all’interno ma Marquez ha ristretto nuovamente la traiettoria e i due hanno rischiato tantissimo. In pratica si sono ostacolati a vicenda.

Entrambi si sono rialzati e c’è stato un gesto di stizza da parte di entrambi i piloti. Marquez si è dovuto accontentare della quarta posizione sulla griglia di partenza della gara in programma di domani mentre Valentino Rossi scatterà in settima piazzola. I due piloti verranno ascoltati dai commissari di gara alle ore 16.45 e ci sarà un confronto serrato.

Queste le parole del direttore Yamaha Lin Jarvis: “Stiamo andando bene in questo weekend, siamo soddisfatti. Marquez-Rossi? Non ho visto molto bene dalla tv. Sembra che Vale sia stato un ostacolo per Marquez, deciderà la commissione di gara”.

SPORTAL.IT | 14-09-2019 16:21