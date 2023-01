Valentino Rossi rivela: “Se avessi vinto in Ducati, avremmo fatto la storia”

15-01-2023 10:59

Valentino Rossi, prima della 24 Ore di Dubai, ha parlato in conferenza stampa. Ed è tornato sul suo periodo in Ducati, nella MotoGp: “Quel periodo è stato difficile per me, ma non rimpiango di aver preso questa decisione. È stata una grande sfida, io come pilota italiano su una moto italiana. Se avessimo vinto, avremmo fatto la storia”. Cosa che però al Dottore non è riuscita e questo resta l’unico rammarico probabilmente in una carriera strepitosa, con nove titoli mondiali all’attivo e tanto divertimento per lui e per i tifosi.