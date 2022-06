Valentino Rossi si complimenta con Bagnaia e Bezzecchi

26-06-2022 17:56

Il Gran Premio d’Olanda è stato teatro della terza vittoria stagionale per Pecco Bagnaia, ma anche del primo podio in MotoGP per Marco Bezzecchi, secondo con la Ducati del team Mooney VR46. Una doppietta azzurra che rende orgoglioso il nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

The Doctor ha commentato così su Twitter il risultato dei due piloti dell’Academy: “Bagnaia e Bezzecchi primo e secondo in MotoGP ad Assen, una giornata indimenticabile – questo il suo tweet -, grazie al loro talento e al grande lavoro di tutti nella VR46 Riders Academy, nel VR46 Racing Team e della Ducati. Oggi godiamo, siamo sul tetto del mondo”.