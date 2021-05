Valentino Rossi: "Sono messo meglio rispetto alle altre gare"

“Oggi è andata meglio rispetto alle prime gare. Parto nono, in terza fila. In qualifica abbiamo fatto una buona strategia. Siamo usciti subito con le slick e questo ci ha dato un vantaggio. Purtroppo nel secondo giro ho toccato una pozzanghera e quasi mi stendevo. Li ho preso un bel rischio e ho perso un po’ di fiducia, soprattutto nel quarto settore dove avrei potuto fare meglio“. Così Valentino Rossi ha commentato ai microfoni di Sky Sport le qualifiche del Gran Premio di Francia sul circuito Bugatti di Le Mans, nelle quali si è piazzato nono.

“Parto più avanti rispetto alle prime gare e come passo sono messo meglio – ha continuato il Dottore -. Se sarà tutto asciutto non sono messo malissimo. Bisogna però vedere il meteo, oggi è cambiato sei-sette volte. La gara della MotoGP dura 42 minuti, il meteo può cambiare tre volte. Questo giocherà un ruolo importante. È strano, io venerdì mattina sono andato forte col bagnato. Come passo con la soft andavo bene. Questa mattina in condizioni simili ho girato due secondi più piano. Non sappiamo il perché, per questo speriamo nell’asciutto“.

OMNISPORT | 15-05-2021 17:37