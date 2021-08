Valentino Rossi torna a pungere Marquez e la Yamaha

L’amaro 18° posto rimediato nel Gp di Gran Bretagna a Silverstone ha rovinato l’umore di Valentino Rossi e chiuso nel peggiore dei modi un mese di agosto che al Dottore ha riservato parecchie emozioni, sotto tutti i punti di vista.

Dall’annuncio dell’addio alla MotpGp al termine della stagione, dato alla vigilia del Gp di Stiria dell’8 agosto, al brillante ottavo posto in Austria con il brivido degli ultimi giri corsi sotto la pioggia con gomma da asciutto fino alla notizia dell’imminente paternità, data attraverso una gag su Instagram con la fidanzata Francesca Sofia Novello diventata subito virale.

Con l’avvicinarsi dell’addio alle corse, intanto, Valentino inizia a tracciare i primi bilanci, almeno per il sempre delicato tema dei rapporti con gli altri piloti.

Dai compagni di scuderia ai rivali, non sono mancate le relazioni conflittuali, in particolare con Marc Marquez.

Intervistato da ‘BT Sport’, Rossi ha ribadito che il feeling con lo spagnolo non è mai scattato. E con ogni probabilità mai scatterà, come dichiarato da Vale con la consueta spontaneità:

“Marc è un grande rivale ed è davvero veloce, uno dei migliori. Ma con lui non mi sento molto a mio agio in pista, difficile da battere. Quanto ci vorrà per andare d’accordo? Penso un 20 o 30 anni ancora”,

C’è spazio anche per una frecciatina alla Yamaha per la scelta di affiancargli l’allora velocissimo Jorge Lorenzo nel 2008, anno in cui iniziò la difficile convivenza al box tra Valentino e il maiorchino:

“Casey Stoner è stato uno dei piloti più talentuosi e difficili da battere, perché per me dal punto di vista del telanto puro era imbattibile. Anche Lorenzo lo era. Non mi meritavo un compagno di team come Lorenzo in Yamaha dopo quello che avevo fatto per la Yamaha. Magari me ne potevano dare uno un po’ più lento”.

Grazie alla scuderia VR46, comunque, il nome di Valentino resterà in MotoGP: “A fine stagione quando avrò finito sarà come se una parte di me resterà qui – ha concluso Rossi – Loro adesso sono dei veri atleti, per come vivono la giornata. E questo cambia molto le cose anche quando sono in moto, perché vanno più forte, sono migliori”.

OMNISPORT | 30-08-2021 19:23