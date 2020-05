Valentino Rossi torna in pista e non molla: annuncio sulla MotoGP

Valentino Rossi è tornato in pista a Misano giovedì mattina, in pista per la prima volta dopo lo stop deciso per via dell’emergenza coronavirus. Il Dottore ha in programma un solo giorno di test, sabato sessione di allenamento al Ranch, come avevamo annunciato già ieri. Dopo tanto parlare sul rinnovo di contratto in MotoGP il 41enne di Tavullia mette in chiaro la sua situazione in una video intervista con MotoGP.com. Dopo la decisione Yamaha di proseguire con Vinales e Quartararo nel 2021-2022, per il Dottore ci sono solo due scelte: Petronas SRT o l’addio. Eppure la parola fine sembra ancora estranea al vocabolario di Rossi.

La situazione di Valentino Rossi dopo lo stop

Le cose sono andate diversamente, rispetto a quello che aveva preventivato Valentino che ha passato la quarantena a Tavullia, con la fidanzata Francesca Sofia Novello:”Il mio piano era molto chiaro: cambiare qualcosa nella squadra e aspettare l’estate per capire se posso essere più competitivo rispetto allo scorso anno“, ha iniziato Valentino Rossi. “Perché questo per me è cruciale. Vorrei continuare, ma solo se sono forte. Sfortunatamente, con questa situazione devo decidere senza gare, quindi è un po’ più difficile. Devo solo pensare di più e cercare di capire di più dentro di me se ho abbastanza forza e motivazione”.

La buona opportunità di Valentino Rossi

“Ho una buona opportunità con il team Petronas – ha continuato Rossi -, che ritengo sia un team di alto livello, come hanno dimostrato l’anno scorso con Quartararo e Franco. È una squadra giovane con ragazzi più giovani, ma anche molte persone che già conosco e un grande sponsor come Petronas. Quindi penso che sia un’ottima opzione. Ora devo solo decidere dentro di me se ho abbastanza motivazione per continuare”.

Razlan Razali vuole intavolare un dialogo con lui quanto prim. “In questo momento parliamo solo con Lin e Yamaha, ma non abbiamo ancora parlato direttamente con Razlan… Concordo con lui, non voglio andare in Petronas solo per fare la mia ultima stagione”.

VIRGILIO SPORT | 21-05-2020 13:32