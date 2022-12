13-12-2022 09:00

Si è ufficialmente chiuso dopo tre mesi il giallo che ha scandito l’ultima parte della stagione 2022 di Mathieu van der Poel. Il vincitore delle ultime due edizioni del Giro delle Fiandre si è visto infatti cancellare la condanna per il reato di aggressione seguita ai fatti che avevano preceduto la prova su strada élite del Mondiale di Wollongong, svoltasi lo scorso 25 settembre.

Wollongong 2022, Van der Poel assolto dall’accusa di aggressione

Il processo d’appello svoltosi presso il tribunale distrettuale di Sydney Downing ha quindi ribaltato la sentenza che era stata emessa lo scorso all’indomani dei fatti: all’olandese era stata inflitta una multa di 1500 dollari australiani, circa 1000 euro, per avere spintonato nel corridoio dell’albergo sito in località di Brighton Le Sands, due ragazze che stavano disturbando il sonno del corridore a poche ore dal via della prova iridata, vinta poi da Remco Evenepoel.

Una delle due adolescenti rimase ferita a un braccio: il giudice australiano motivò la condanna a Van der Poel, che aveva anche subito l’arresto e il ritiro del passaporto, per omessa chiamata dell’olandese verso la sicurezza dell’hotel. Non riconosciuta come attenuante l’importanza della gara imminente che attendeva il figlio e nipote d’arte, avanzata dagli avvocati di Van der Poel.

Gli stessi, tuttavia, non si sono arresi annunciando immediatamente l’intenzione di fare appello anche alla luce della condanna accessoria inflitta al proprio assistito, ovvero il divieto di recarsi in Australia per tre anni, particolarmente invalidante qualora nel Nuovissimo Continente si fossero svolte gare importanti, come un’altra edizione dei campionati del mondo, nei 36 mesi successivi.

Van der Poel assolto, la rabbia dei legali: “Gli hanno fatto perdere il Mondiale”

Ecco allora che l’appello ha sancito l’innocenza del campione della Alpecin-Deceuninck, che non era presente al processo di secondo grado e comunque sottoposto a un ordine di rilascio condizionale della durata di 12 mesi: durante questo lasso di tempo il corridore dovrà comparire in tribunale in qualsiasi momento qualora commettesse novi reati.

A VDP ora resta la rabbia per un episodio che ne ha comunque macchiato la carriera oltre che condizionato la sua prova al Mondiale, finita con un ritiro dopo 32 chilometri, figlio della stanchezza e dello stress psicofisico dovuto ai fatti della notte precedente: “Non potevamo ottenere un verdetto migliore – le parole dell’avvocato di Van der Poel, Michael Bowe, raccolte da ‘ABC Net’ – Nessuno vorrebbe tenere sulle sue spalle una condanna per il resto della vita, quando sei una brava persona. A mio avviso, la condanna iniziale non avrebbe mai dovuto essere emessa”.

“Mathieu aveva l’opportunità di vincere il Mondiale e l’ha persa – ha aggiunto l’avvocato – Si era allenato per quello, ma alla fine ha dovuto deludere il suo paese e la sua squadra. Lui ha mostrato un sincero pentimento per quello che è accaduto. Questo episodio gli ha causato dei danni sostanziali”.

Mathieu Van der Poel, il figlio e nipote d’arte già nella storia del ciclismo mondiale

Classe ’95, Mathieu Van der Poel, figlio di Adrie, corridore di ottimo livello degli anni ’80, con all’attivo un Giro delle Fiandre e una Liegi-Bastogne-Liegi e nipote da parte di madre di Raymond Poulidor, campione degli anni ’60, passato alla storia del ciclismo come “L’Eterno Secondo”, è uno dei ciclisti più forti e completi del mondo, tra i migliori specialisti nelle corse di un giorno oltre che ciclocrossista di livello assoluto.

Al suo attivo ha la vittoria nel Giro delle Fiandre del 2020 e del 2022, delle Strade Bianche 2021 e dell’Amstel Gold Race del 2019. Nel 2022, inoltre, Van der Poel ha indossato la prima maglia rosa del Giro d’Italia vincendo la prima tappa da Budapest a Visegrad al termine di uno sprint entusiasmante nel quale batté Biniam Girmay.