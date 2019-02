Varriale condanna gesto Simeone, insorgono i tifosi: E Bonucci?

Dalle mani sulle orecchie di Mourinho verso la tribuna della Juve alle mani sui genitali di Simeone a Madrid. Sembra quasi una maledizione per la Juve ritrovarsi sbeffeggiata, in maniera più o meno volgare, dai tecnici rivali di Champions. Il gesto del Cholo da ieri sera continua a far discutere: esaltazione della “garra” dei suoi o gratuita volgarità? Per Zazzaroni (“Palle attive. La grazia e l’eleganza del Cholo“) ed Enrico Varriale (“Bruttissimo gesto di Simeone”) non ci sono dubbi nella condanna ma sui social si scatena la polemica.

IL CONTRALTARE – Vengono rinfacciati i gesti di Bonucci che simula un fallo e Ronaldo che mostra il 5 come le Champions da lui vinte al popolo colchoneros: “Ma volete SEMPRE condannare “gli altri”! Vogliamo parlare di Bonucci che si butta x terra? Dell’arbitro che dà cartellini gialli a vanvera? Dei goal annullati? Mi veniva da vomitare ad ascoltare i telecronisti su RAI 1: sembravano tifosi juventini” o ancora: “Di Ronaldo che mostra le 5 Champions League vinte?” oppure: “Bruttissimi i gesti di Chiellini e Bonucci con l intenzione di ingannare l’arbitro, in Italia lo fanno regolarmente ogni turno di campionato con grandi benefici, e anche questa sera sono riusciti con questo sistema ad ingannare l’arbitro per cui sono solidale con Simeone e Mou!”. C’è chi ha memoria lunga (“a me sembra lo stesso di Higuain dopo il pareggio all’ultimo con la Juve in Supercoppa, sta per “abbiamo i c…” non altro…” o anche “quello dei soldi fatto l’anno scorso da Chiellini era bello?”) ma sembra un plebiscito pro-Cholo: “Io preferisco Simeone all ipocrisia della Juventus e del suo presunto stile. In Italia fanno gli spocchiosi mentre in Europa gridano allo scandalo se ricevono un torto. Meglio la veridicità che l ipocrisia subdola dei potenti”.

NIENTE ALIBI – Anche i tifosi della Juve non si dissociano: “Se vedessi i gestacci che noi tifosi stiamo facendo verso Allegri…. altro che Simeone” o anche: “Ma ha fatto bene ….non facciamo i permalosi per favore. Giochiamo una partita indegna e ci attacchiamo a ste ca… su daiiii”. Solo pochi sono davvero indignati: “L’esultanza più oscena, vergognosa, indecente e sguaiata che mi sia mai capitato di vedere in 31 anni di SPORT tele-visto e/o tele-raccontato in TV. Ancor più clamoroso il fatto che Zwayer non abbia subito allontanato il Cholo dopo una cosa del genere….”. La chiosa è divertente: “Il calcio non è uno sport per signorine” direbbe Collovati.

SPORTEVAI | 21-02-2019 09:29