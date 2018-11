Varriale provoca: Come mai Orsato non arbitra più big-match?

Continua la guerra a distanza, separati da uno schermo e dal simbolo del cinguettìo di twitter, tra Enrico Varriale e i tifosi della Juventus. Sentitosi chiamato in causa dopo le parole di Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità anticorruzione, che in un dibattuto a Napoli ha smantellato tesi compottiste sullo scorso scudetto («Bisogna pretendere la trasparenza e il rispetto delle regole, ma per far questo bisogna svestirsi della maglia. Io sono un tifoso del Napoli, mi ritengo un tifoso del Napoli atipico e per questo mi sono scocciato di dover pensare che perdiamo i campionati per colpa degli arbitri…Se avessimo vinto a Firenze, nessuno avrebbe detto niente in merito alla colpa di qualcuno») il giornalista ha prima sottolineato altre parole dette dallo stesso Cantone (“Che Raffaele Cantone fosse una persona seria io lo sapevo già.Vorrei poi che,con la stessa serietà,analizzassi anche le altre cose dette da Cantone,su rispetto delle regole e la vergogna dei cori razzisti in alcuni stadi”) e poi è andato all’attacco.

CHE FINE HA FATTO? – Varriale twitta: “Mi piacerebbe poi che qualche tifoso juventino serio rispondesse a questa semplice domanda: Come si spiega che Orsato,dopo la famigerata Inter-Juve, gara comunque fondamentale per assegnare l’ ultimo scudetto, stia arbitrando solo partite di 2nda e 3za fascia? Attendo fiducioso”. Non si fanno attendere le reazioni social e c’è chi commenta: “Di la verità @realvarriale ci sei rimasto troppo male. Avevi già pronti i titoloni dei tuoi famosi twet e poi…. Ti arriva questo è ti smonta tutto. Cantone ha proprio un bidone della spazzatura al posto del cuore!”. E ancora: “Quindi se Cantone è una persona seria e lo è , e ha detto quello cose sullo scudetto vorrà dire che chi dice cose diverse è poco serio!finalmente!Rispetto delle regole?Ma certo!Vale per tutti!Cori razzisti?Lì si è sbagliato Cantone.Vengono cantati in tutta Italia sud compreso!..”. Varriale ha comunque provato a replicare sempre, ricordando anche che “Per la verità mi dicono che Cantone ha esordito nel suo intervento dicendo : “Chi dice che questo convegno è feccia si qualifica da solo”. Per me è stato serio anche quando ha detto questa frase”.

