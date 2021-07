Vela, Zennaro: “Il mio obiettivo era entrare in Medal Race

Ottime notizie per la vela azzurra. Silvia Zennaro ha centrato quest’oggi l’obiettivo della vigilia, accedendo alla Medal Race nei Laser Radial ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La velista 31enne di Chioggia ha disputato sinora un’ottima gara ed è ancora pienamente in lizza per un posto sul podio in vista della regata decisiva, in programma domenica 1° agosto.

“E’ andata molto bene, giornata difficilissima, in condizioni di vento leggero che non sono proprio le mie preferite, ma ho deciso di fare del mio meglio e non mollare neanche un metro, non mi sono mai arresa fino alla fine, anche nella seconda regata quando ero indietro ho recuperato. Ho portato a casa una buona giornata che mi ha fatto avvicinare alle prime, e adesso… vediamo cosa succederà in Medal”, dichiara la velista azzurra al sito federale dopo aver ottenuto un 9° ed un 13° posto nelle prove odierne.

“Il mio obiettivo era sempre stato di entrare in Medal e fare il meglio che potevo, ora che sono a pochi punti dal podio posso attaccare, e lo farò sicuramente. Non ho pensato alla strategia, voglio partire e arrivare più avanti possibile, so che non dipende solo da me, ma di sicuro io farò tutto quello che posso!”, conclude Zennaro.

OMNISPORT | 30-07-2021 15:16