Venerato: “Inter vicina a un big che ha detto no al Napoli”

Sarà un’Inter più italiana quella che vedremo nella prossima stagione, almeno secondo Ciro Venerato che a Radio Sportiva ha svelato il grande interesse del club nerazzurro per due giovani centrocampisti, potenziali top player. Il primo è Nicolò Barella, leader del Cagliari e ormai punto fermo anche del centrocampo della Nazionale di Roberto Mancini, con cui è andato in gol per la prima volta nel match di sabato scorso al Friuli contro la Finlandia.

INTER IN POLE. Barella è nel mirino di molti top club, ma secondo Venerato l’Inter sarebbe in pole position. “Barella piace a tanti – ha dichiarato il giornalista – lo stima anche la Juventus che però non ha mai affondato realmente il colpo. Lo ha fatto il Napoli, che però ha incassato il ‘no’ del presidente del Cagliari Giulini. C’è anche una certa freddezza da parte del giocatore verso gli azzurri, Barella è invece attratto da Inter e Chelsea”. Venerato spiega poi che oltre che su Barella, l’Inter vorrebbe mettere le mani anche su Sandro Tonali, talentuoso regista del Brescia classe 2000. “Tonali, come Barella, è nel mirino dell’Inter, mentre, a proposito di giovani talenti, Federico Chiesa piace alla Juventus”.

CASO ICARDI. Secondo Venerato, infine, la riappacificazione tra Inter e giocatore è l’unica vera soluzione del caso Icardi. “La carriera di Icardi ha avuto uno stop che non giova a lui e all’Inter. Per cederlo bisogna trovare un profilo simile, un’operazione facile né dal punto di vista economico, né da quello tecnico. Il buon senso aiuterà tutti a fare un passo avanti o indietro”.

SPORTEVAI | 25-03-2019 14:50