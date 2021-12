Venezia-Lazio, Zanetti: "Sarà dura, ma senza Immobile qualcosa perde"

21-12-2021 18:24

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida casalinga contro la Lazio valida per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Venezia e Lazio si sono affrontate sei volte in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, per un bilancio di tre successi biancocelesti e due arancioneroverdi (1N); la sfida più recente è un 4-2 a favore dei laziali, nel marzo 2002, con Alberto Zaccheroni in panchina.

Queste le parole di Zanetti, che si concentra sull’assenza nei biancocelesti di Ciro Immobile:

“Chiaramente qualcosa perde perché parliamo di un centravanti che fa gol a raffica, ha però un attacco tale da sopperire a queste assenze, la Lazio lavora bene di collettivo, quindi di principio non è collegata a un giocatore solo. Quindi non vedo problematiche particolari, anche se manca uno dei pezzi migliori. Di fronte abbiamo una partita dura, difficile, una squadra che è fortissima e ha avuto due giorni in più di recupero. Abbiamo dovuto preparare la gara in poco più di mezz’ora di allenamento. Dovremo tirare fuori tutto ciò che abbiamo perché sarà gara dura”.

Poi un focus sulla formazione che scenderà in campo:

“Sicuramente qualcosa cambieremo come sempre, strategicamente però devo capire come stanno anche i ragazzi, qualcuno devo valutarlo domani, ma dovrò fare scelte vedendo chi mi dà più garanzie. Dall’altra parte c’è una Lazio che fa tanti gol, che se ha un difetto è che talvolta concede qualcosa, dovremo essere bravi a costruirci le occasioni e a essere cinici come nell’ultimo periodo, abbiamo alzato il nostro rendimento da questo punto di vista”.

