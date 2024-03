Venezuela-Italia, moviola: il rigore negato agli azzurri e quello fischiato contro

La prova dell’arbitro Rubiel Vazquez in Florida analizzata ai raggi X, il fischietto americano non ha mai estratto il cartellino durante la gara

22-03-2024 06:00

Trentaquattro anni compiuti oggi, americano, l’arbitro Rubiel Vazquez – scelto per dirigere l’amichevole Venezuela-Italia, non ha grande esperienza di gare internazionali, visto che nel suo curriculum vanta quasi esclusivamente gare di Mls ma come se l’è cavata ieri sera al Chase Stadium di Fort Lauderdale (Florida, USA)?

I precedenti di Vazquez con le italiane

Nessun precedente per il fischietto americano con nessuna delle due nazionali né mai aveva diretto club italiani in passato.

L’arbitro non ha ammonito giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Uranga e Da Silva, con Calume IV uomo l’arbitro non ha ammonito alcun giocatore. Angoli 10-2 per l’Italia Recupero: 1′ e 3′.

Venezuela-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Unico vero caso da rivedere il rigore assegnato al 3’ al Venezuela. Dopo un errore di Udogie che perde palla ingenuamente, c’è un fallo in area di Buongiorno su Rondon, contatto netto. Decisione corretta, giusto assegnare il penalty. Al 23’ Retegui lamenta un tocco di mano in area avversaria, in seguito al suo tiro dopo una mischia. Si prosegue. Sufficiente nel complesso la prova dell’arbitro in Venezuela-Italia.