Veretout: "Sono romanista e rimango per vincere qualcosa qui"

24-11-2021 15:42

“Il primo obiettivo era fare grandi cose con la Roma e andare in nazionale. Sono molto contento di essere convocato, adesso vorrei vincere con il club”. Così il francese della Roma Jordan Veretout alla vigilia della sfida con lo Zorya in Conference League che poi ha continuato parlando del rinnovo e del match di domani sera: “Il mio procuratore parla con la società e il direttore, loro sanno cosa devo fare. Io sono romanista e voglio rimanere. Sappiamo che quella di domani è una partita molto importante. Facciamo la Conference per vincerla, perdere domani vuol dire che siamo fuori. La giochiamo come una finale, con entusiasmo”.

