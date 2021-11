Verona bloccato, Tudor se la prende col Cagliari

30-11-2021 23:31

La prima partita della stagione senza gol all’attivo non va giù a Igor Tudor.

Al termine della partita pareggiata 0-0 contro il Cagliari l’allenatore dell’Hellas Verona ha elogiato la propria squadra per la prestazione offerta, attaccando invece gli avversari per l’ostruzionismo.

“Era un po’ che non giocavo contro una squadra che perdesse così tanto tempo fion dai primissimi minuti. È stata una cosa brutta, non si può speculare così. In questi casi dovrebbe intervenire l’arbitro” le parole dell’ex difensore croato in conferenza stampa.

Poi, sulla partita: “Il risultato non è giusto, perché c’è stata solo una squadra in campo. Il loro portiere ha deciso la partita, ai ragazzi ho fatto i complimenti. La Serie A è difficile e queste partite si possono anche perdere. Se mantenessimo il ritmo delle prime settimane andremmo in Champions League, invece dobbiamo pensare a salvarci. Il 65% di possesso palla? Non mi interessa, a me importa che la squadra sia aggressiva”.

