Verona, il nuovo centravanti è Kalinic

Il Verona mette le mani sul suo nuovo attaccante: Nikola Kalinic. A l’Hellas ha effettuato lo scatto decisivo per l’attaccante croato, battendo anche la concorrenza del Torino.

I gialloblù nelle ultime ore hanno intavolato e chiuso la trattativa con l’Atletico Madrid, trovando presto l’accordo con il club spagnolo sulla base del trasferimento a titolo definitivo.

Ivan Juric trova quidi il proprio attaccante, un rinforzo esperto e di primo piano, ma non solo. Per il tecnico scaligero c’è infatti un importante rinforzo anche in difesa: dalla Fiorentina arriva Federico Ceccherini, in prestito con obbligo di riscatto a tre milioni di euro che scatterà automaticamente in caso di salvezza.

OMNISPORT | 05-10-2020 20:07