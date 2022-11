Verona-Juventus 0-1, le pagelle: il graffio di Kean fa volare i bianconeri

10-11-2022 20:46

Quinta vittoria consecutiva senza subire gol: la Juventus espugna il Bentegodi di Verona grazie ad un gol di Kean nella ripresa e prosegue nella sua risalita in classifica. I bianconeri hanno chiuso in dieci per l’espulsione di Alex Sandro, che mancherà domenica contro la Lazio. Per il Verona si tratta della nona sconfitta consecutiva. Leggi qui la cronaca live della partita.

Le pagelle del Verona

Montipò 6 – Chiamato in causa per la prima volta dopo 37′ da Locatelli, sfortunato in occasione del gol

– Chiamato in causa per la prima volta dopo 37′ da Locatelli, sfortunato in occasione del gol Hien 6,5 – Fa valere spesso il fisico, bravo a chiudere su Kean in più di un’occasione

– Fa valere spesso il fisico, bravo a chiudere su Kean in più di un’occasione Dawidowicz 5,5 – Segue sempre Kean da vicino e gli impedisce di girarsi, ma l’attaccante lo beffa sul gol (Dal 78′ Gunter 6 – Geniale palla per Lasagna che fa espellere Alex Sandro)

– Segue sempre Kean da vicino e gli impedisce di girarsi, ma l’attaccante lo beffa sul gol (Dal 78′ – Geniale palla per Lasagna che fa espellere Alex Sandro) Ceccherini 6 – Si sovrappone spesso a Doig, non fa mancare mai il suo contributo

– Si sovrappone spesso a Doig, non fa mancare mai il suo contributo Terracciano 5,5 – Comincia mettendo in difficoltà Kostic, appoggia la manovra ma si spegne alla distanza

– Comincia mettendo in difficoltà Kostic, appoggia la manovra ma si spegne alla distanza Sulemana 6 – Alla prima da titolare in A, si appiccica a Locatelli (Dal 65′ Veloso 6 – Aggiunge palleggio al centrocampo)

– Alla prima da titolare in A, si appiccica a Locatelli (Dal 65′ – Aggiunge palleggio al centrocampo) Hongla 6,5 – Subito intraprendente, segue Rabiot a uomo, quando può diventa attaccante aggiunto. Soffre quando il francese accelera ma dà sempre un buon contributo

– Subito intraprendente, segue Rabiot a uomo, quando può diventa attaccante aggiunto. Soffre quando il francese accelera ma dà sempre un buon contributo Doig 6,5 Impegnato da Cuadrado, non disdegna di attaccare e lo fa spesso con qualità (Dal 65′ Lazovic 6,5 – Entra e si fa sentire)

Impegnato da Cuadrado, non disdegna di attaccare e lo fa spesso con qualità (Dal 65′ – Entra e si fa sentire) Lasagna 7 – Bravo a costringere Bonucci al giallo e a impegnare Perin da fuori. La sua velocità è sempre un fattore, costringe Alex Sandro al rosso

– Bravo a costringere Bonucci al giallo e a impegnare Perin da fuori. La sua velocità è sempre un fattore, costringe Alex Sandro al rosso Kallon 6 Aggredisce subito Bremer, si sfianca anche uscendo su Cuadrado (Dal 71′ Verdi 5,5 – Sbaglia troppo)

Aggredisce subito Bremer, si sfianca anche uscendo su Cuadrado (Dal 71′ – Sbaglia troppo) Diurjc 6 – Togliergli il pallone quando è spalle alla porta è quasi impossibile (Dal 78′ Henry 6)

Le pagelle della Juventus

Perin 6 – Attento sulle conclusioni da fuori, a volte esita troppo sulle uscite alte

Attento sulle conclusioni da fuori, a volte esita troppo sulle uscite alte Bremer 6,5 – Dalle sue parti non passa nessuno

– Dalle sue parti non passa nessuno Bonucci 5 – Si becca subito il giallo, sbaglia qualche appoggio di troppo e soffre la fisicità di Djurjc

– Si becca subito il giallo, sbaglia qualche appoggio di troppo e soffre la fisicità di Djurjc Danilo 7 – Lasagna non è un cliente comodo: gran chiusura su Djuric nel primo tempo. In fase di possesso ha licenza di avanzare, nel finale passa a destra per chiudere Lazovic e chiude ogni varco

– Lasagna non è un cliente comodo: gran chiusura su Djuric nel primo tempo. In fase di possesso ha licenza di avanzare, nel finale passa a destra per chiudere Lazovic e chiude ogni varco Cuadrado 6 -Doig è intraprendente e lo impegna, lui attacca con la solita voglia e confusione. Quando entra Lazovic sono dolori (Dal 78′ Alex Sandro 5 Entra, un giallo ed un rosso)

-Doig è intraprendente e lo impegna, lui attacca con la solita voglia e confusione. Quando entra Lazovic sono dolori (Dal 78′ Entra, un giallo ed un rosso) Fagioli 6,5 – Pendolo tra centrocampo e attacco, cuce il gioco con personalità e aiuta spesso Cuadrado a destra (Dal 63′ Miretti 5,5 – Soffre la veemenza del Verona)

– Pendolo tra centrocampo e attacco, cuce il gioco con personalità e aiuta spesso Cuadrado a destra (Dal 63′ – Soffre la veemenza del Verona) Locatelli 6 – Si adegua ben presto al clima da battaglia in mezzo al campo (dal 63′ Paredes 5 – Entra in campo, non entra nel match)

– Si adegua ben presto al clima da battaglia in mezzo al campo (dal 63′ – Entra in campo, non entra nel match) Rabiot 6,5 Attacca sempre lo spazio davanti a sé, soffre la marcatura di Hongla ma nel secondo tempo si lancia in avanti e offre a Kean la palla del vantaggio

Attacca sempre lo spazio davanti a sé, soffre la marcatura di Hongla ma nel secondo tempo si lancia in avanti e offre a Kean la palla del vantaggio Kostic 6 – Terracciano lo spaventa all’inizio, poi si prende la fascia ma è un po’ impreciso

Terracciano lo spaventa all’inizio, poi si prende la fascia ma è un po’ impreciso Milik 6,5 Torna a fare la seconda punta, ci prova da fuori ma non ha molti spunti. Fondamentale nell’azione dell’1-0, cuce sempre il gioco con classe

Torna a fare la seconda punta, ci prova da fuori ma non ha molti spunti. Fondamentale nell’azione dell’1-0, cuce sempre il gioco con classe Kean 7 – Svaria su tutto il fronte e cerca di far salire la squadra. Manca di poco la deviazione su cross di Rabiot, ma in un modo o nell’altro la butta dentro (Dal 68′ Di Maria 6 – Prova a far valere la sua classe)

La pagella dell’arbitro

Di Bello 6,5 – Vede subito bene sul mani di Danilo, che da regolamento non è rigore, ha bisogno del supporto del Var per togliere il rigore al Verona. Giusto il rosso ad Alex Sandro

Le prossime tappe

Domenica sera i bianconeri si scontreranno contro la Lazio all’Allianz di Torino, mentre il Verona avrà un fondamentale scontro salvezza contro lo Spezia. Poi, tutti al Mondiale e di serie A si tornerà a parlare solo a gennaio.

