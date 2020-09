Verona, Setti: "Tanti club interessati a Kumbulla"

Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti in un’intervista a La Nazione ha mandato un segnale forte alle pretendenti di Marash Kumbulla. “Abbiamo tante offerte, tutte di club di prima fascia. Noi su Kumbulla abbiamo sempre creduto, rifiutando offerte veramente importanti quando era in Primavera: come testa quel ragazzo è da primi dieci club del mondo”.

Tra le società interessate al giocatore ci sono l’Inter, ora più defilata, e la Lazio, pronta a fare un’offerta nei prossimi giorni. Il centrale vuole essere ceduto per fare il salto di qualità.

OMNISPORT | 07-09-2020 17:38