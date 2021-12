Verona, Tudor: "Juric un amico, col Torino gara importante"

18-12-2021 17:55

In vista di Torino-Verona, Tudor è intervenuto in conferenza stampa: “Il rapporto con Juric? C’è amicizia,ma non è il momento di parlarne. Voglio parlare della partita di domani. Alle sei vogliamo fare una gara seria, dove bisognerà sbagliare nulla. È una gara importante e difficile. Hanno fisicità e un modo d’interpretare le partite simile a noi”.

“Il Torino è una squadra tosta da affrontare – ha proseguito Tudor -. La penso così come credo che anche loro abbiano la stessa opinione su di noi. Dobbiamo guadagnare ogni singola occasione e non regalare nulla. Partita dispendiosa? Sì, tanto a livello fisico quanto a livello mentale”.

