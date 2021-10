Verratti vuole chiudere la carriera al PSG: "Rimarrò qui per sempre"

Niente ritorno in Serie A. Evaporata la voglia matta di trasferirsi al Barcellona, quella che qualche anno fa ha quasi portato alla rottura con il PSG, Marco Verratti ha deciso: la sua volontà è quella di chiudere la carriera a Parigi.

Il centrocampista della nazionale italiana lo ha dichiarato in un’intervista a ‘France Info’, chiudendo dunque all’ipotesi di un ritorno in Italia: “Mi resta un po’ di tempo. Quello che so è che rimarrò qui per sempre“.

Verratti ha un contratto con il PSG fino al 30 giugno del 2024. E una volta chiusa la carriera prevede di tornare in Italia, sì, ma per ricongiungersi con la sua Pescara: “Dopo anni nella grande città, tornerei a casa per rivedere i miei amici, la mia famiglia. E poi perché ci sono il mare e la montagna”.

Sulla propria esperienza al PSG, di cui è ben presto diventato un intoccabile, Verratti ha detto: “Calcisticamente ho avuto la possibilità di giocare con e contro grandi campioni, in partite importanti, è quello che volevo fare. Mi sono innamorato di questo club ed è per questo che cerco sempre di dare il massimo, per ridare la fiducia che mi è stata data. Ero solo un ragazzino che veniva da un piccolo paese di provincia italiano”.

Sulla propria vita personale, invece: “I miei figli sono nati qui. Quando hai poco più di 18 anni, sono i tuoi anni migliori. E li ho vissuti qui. È stato incredibile. Sono diventato un uomo e ho trovato l’amore. Quindi tutto ciò che ho vissuto qui mi lascerà ricordi incredibili”.

