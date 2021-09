Verso Juventus-Milan: Dybala e Kessié sono ancora un grande rebus

Domenica sera, all’Allianz Stadium, andrà in scena Juventus-Milan, il big match della quarta giornata di Serie A. Una sfida molto attesa con tanti motivi di interesse.

I bianconeri, risorti in Champions League, recuperano Federico Chiesa mentre il Milan, come contro il Liverpool, non potrà contare sull’apporto di Ibrahimovic, ai box per un fastidio al tendine d’Achille.

Saranno sicuramente in campo sia Paulo Dybala (tornato al gol contro il Malmoe) e Franck Kessié, quest’ultimo faro del centrocampo della squadra rossonera guidata da Stefano Pioli.

Protagonisti in campo ma al centro di tante discussioni legate ai loro rinnovi di contratto che, al momento, sono ancora in stand-by, nonostante le rassicurazioni delle parti coinvolte.

La Joya ha ribadito di vedersi ancora in bianconero in futuro ma la firma sul nuovo contratto non è ancora arrivata. Si attende l’ennesimo incontro tra le parti per arrivare alla tanto agognata fumata bianca.

Ancor più enigmatico il futuro del centrocampista ivoriano. La distanza tra le parti sarebbe importante e molti club (anche il PSG) sarebbero pronti a farsi avanti già a gennaio. Al Milan c’è comunque ottimismo.

I tifosi, per il momento, attendono pazienti. L’unica maniera per non spostare l’attenzione sui rinnovi e fare bene in campo. Paulo Dybala e Franck Kessié sono avvisati.

OMNISPORT | 17-09-2021 08:44