Verstappen: "Con Hamilton ci scontriamo sempre, non so perché"

03-01-2023 21:00

In un’intervista ad Autosport, parlando di incidenti in pista, Verstappen si è soffermato in particolar modo sul rivale Hamilton: “Beh, devo stare attento a quello che dico, ma con tutti i piloti con cui ho lottato quest’anno sono state battaglie davvero dure e aggressive ma senza arrivare mai al contatto. In qualche modo, con Lewis è una storia diversa. E onestamente non capisco il perché. Quest’anno, ad esempio, non abbiamo avuto molti duelli. Ma in Brasile ci siamo nuovamente scontrati – non era mia intenzione [che arrivassimo al contatto]. Mi è stata data la colpa, cosa che non ho trovata corretta”.

Verstappen non si capacita: “Se si fosse trattato più di un incidente di gara, avrei potuto accettarlo. Ma… non capisco. Forse è solo una questione generazionale: ci capiamo meglio, corriamo più gentilmente l’uno con l’altro. Non capisco. Ma non mi sembra di fare qualcosa di diverso rispetto a Lewis o agli altri piloti in termini di come duello in pista”.

Verstappen è molto cauto nel parlare della gara con Hamilton e spiega la sua ragione: “Perché in Inghilterra questo può essere recepito molto rapidamente come una critica. E poi vengo chiamato in causa. Rispetto sempre molto Lewis per quello che ha ottenuto in questo sport, ma per questo non capisco perché non possiamo gareggiare come ho fatto con gli altri. Naturalmente ognuno ha un approccio differente. So che Charles è un po’ diverso da George, o da Carlos [Sainz] o da Checo [Perez], o da chiunque altro. Devo stare un po’ più attento a queste cose, perché vengono immediatamente interpretate come critiche. E poi la gente inizia a odiarti. Beh, non è questa la mia intenzione”.