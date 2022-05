Verstappen ha la ricetta giusta per vincere

25-05-2022 13:26

Sta guarendo perfettamente la Red Bull da qualche noia di inizio campionato del mondo.

La monoposto di Max Verstappen ha infatti recuperato terreno, specialmente sulla Ferrari di Charles Leclerc. Dopo un avvio di stagione appannaggio della Rossa, la Red Bull è tornata in testa alla classifica iridata proprio domenica scorsa.

Discutendo su quanto accaduto nella gara catalana sul tracciato del Montmelò, dove Leclerc è stato costretto al ritiro, l’olandese della scuderia austriaca, ha detto che per vincere il titolo piloti, è fondamentale cercare di avere costanza di risultati, ma soprattutto essere molto bravi a ridurre al minimo gli errori.

“La costanza? Fa oscillare di nuovo completamente il campionato – ha dichiarato Verstappen, citato da RacingNews365 – L’obiettivo per il prosieguo della stagione è di cercare di essere davvero costanti e di non fare troppi errori. Noi piloti non siamo dei robot, gli errori in pista accadranno sempre, ma cercheremo di minimizzarli”.