Verstappen, il padre Jos svela: "Poteva guidare la Mercedes"

23-12-2021 10:28

La stagione di F1 è terminata ma per Max Verstappen sarà un inverno ricco di gloria. Il pilota olandese, campione del mondo all’ultimo giro dell’ultima gara, ha detronizzato Lewis Hamilton e adesso ne raccoglie i benefici.

In patria, ad esempio, è uscito fuori il documentario Maximum andato in onda sulla televisione olandese. Vengono toccati ovviamente tanti argomenti, ma uno in particolare ha attirato maggiormente l’interesse degli spettatori. Max Verstappen, infatti, avrebbe potuto avere un trascorso con la Mercedes.

A rivelarlo è il padre Jos Verstappen, che ha svelato la corte serrata delle Frecce d’Argento nell’anno della Formula 3 europea: “Niki Lauda voleva portare Max in Mercedes. Ricordo che, non appena lasciammo il camper della Red Bull dopo un incontro, ce lo trovammo davanti”.

Fu però la Red Bull con Christian Horner a strappare il sì dei Verstappen: “La nostra carta vincente è stata quella di permettergli immediatamente di esordire in Formula 1“, ha ricordato il manager britannico. Chissà come sarebbe cambiata la storia, sia per Maximum che per Hamilton. Probabilmente, però, non avremmo mai vissuto una stagione così.

