Verstappen dopo il trionfo: "La stagione è ancora lunga"

Il pilota della Red Bull Max Verstappen si esprime così dopo la vittoria di Imola: “E’ stata davvero una sfida molto impegnativa, specialmente all’inizio. Rimanere in pista è stato difficile, specialmente all’inizio perché era molto scivolosa. Poi le gomme…il graining sul bagnato, ho scelto bene quando cambiare le gomme. Non è mai facile”.

“Poi ho avuto un piccolo spavento alla ripartenza ma tutto il resto è andato bene, sono molto contento. Ripartenza? Un piccolo spavento. Stavo cercando di riscaldare le gomme con l’acceleratore, ma sono stato fortunato a non girarmi. Prima curva? Sono stato sorpreso io stesso dalla partenza. Abbiamo lavorato tanto per migliorare la partenza in queste condizioni e ci siamo riusciti. Classifica? La stagione è lunga, dobbiamo mantenere la calma”.

OMNISPORT | 18-04-2021 18:03