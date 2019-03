Verstappen spiega perché in Formula 1 non si sorpassa più

Il Gran Premio d'Australia, vinto da Valtteri Bottas a Melbourne, non si è certo distinto per un grande spettacolo in pista. E tra i protagonisti attesi nel primo appuntamento mondiale di Formula 1 che non sono però riusciti a prodursi in qualche spettacolare sorpasso pur avendone costruito i presupposti c'è Max Verstappen, terzo al traguardo e incapace di superare un Lewis Hamilton che si è limitato a insidiare da vicino (ma autore di una spettacolare e difficile manovra ai danni della Ferrari di Sebastian Vettel).

L'olandese della Red Bull è voluto tornare sulla vicenda parlandone con 'Auto Bild', in un'intervista in cui ha analizzato le difficoltà tecniche delle attuali monoposto: "Sorpassare è ancora molto difficile, non ho avuto la possibilità di passare davanti a Hamilton. Mi sono infatti dovuto sempre mantenere a distanza per non rovinare le gomme. L'unica cosa positiva sono i miglioramenti avuti sull'effetto del DRS, che rispetto all'anno scorso è molto più potente già nel momento stesso in cui viene aperto. Le turbolenze quando ti metti alle spalle di un avversario però ci sono ancora".

SPORTAL.IT | 22-03-2019 21:35