Verstappen vince, Vettel gode: disastro Mercedes

Max Verstappen conquista il Gran Premio d'Austria. Nella corsa di casa della Red Bull, il pilota olandese vince una gara ricca di sorprese, su tutte il doppio ritiro della Mercedes (non accadeva da Malesia 2016). Sul podio insieme a lui ci sono i due ferraristi Raikkonen e Vettel: il tedesco torna al comando della classifica generale grazie al ko di Hamilton (ha un punto di vantaggio), il Cavallino Rampante è primo nella classifica costruttori.

Grande spunto in partenza di Kimi Raikkonen, che si infila tra le due Mercedes e quasi beffa Hamilton, che prende la testa della corsa. Ma il ferrarista finlandese sciupa tutto in curva 2: arriva lungo e si fa infilare da Bottas e Verstappen, scivolando al quarto posto. Vettel resta intanto imbottigliato nelle retrovie, sesto. Le due Mercedes fanno subito il vuoto con Hamilton che detta l'andatura. Vettel dietro cerca di avvicinarsi, senza successo, a Ricciardo quinto.

Due colpi di scena cambiano una gara che sembrava ormai segnata dal dominio Mercedes: al quattordicesimo giro Bottas rompe il cambio ed è costretto al ritiro.

Poi è il muretto Mercedes a combinarla grossa, sbagliando le tempistiche del pit stop di Hamilton, che al rientro dai box si ritrova quarto, tra le due Ferrari di Raikkonen e Vettel, in ripresa.

Davanti Verstappen su Red Bull incrementa il suo vantaggio e va in fuga, alle sue spalle si forma invece un trenino a 4 Ricciardo-Raikkonen-Hamilton-Vettel.

Ferrari all'attacco: al 39esimo giro Raikkonen sorpassa Ricciardo in crisi di gomme e si impossessa della seconda posizione, il giro dopo è invece Vettel ad affiancare e superare Hamilton, prendendosi la quarta piazza.

Le sorprese sono solo all'inizio: al 54esimo giro la Red Bull di Ricciardo rompe il motore, al 66esimo è niente meno che il campione del mondo Hamilton a ritirarsi per problemi alla sua monoposto. Un doppio zero della Mercedes non accadeva dal Gp della Malesia del 2016.

Verstappen vola verso la vittoria, nonostante la difficoltà con le gomme, Raikkonen e Vettel chiudono al secondo e terzo posto.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Verstappen

Raikkonen

Vettel

Grosjean

Magnussen

Ocon

Perez

Alonso

Ericsson

Leclerc

SPORTAL.IT | 01-07-2018 16:45