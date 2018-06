Vettel accarezza la storia della Ferrari

Grazie al classico “weekend perfetto” la Ferrari torna dal Canada con il morale a mille, cancellando le difficoltà che erano comparse dopo i successi nei primi due Gp della stagione in Australia e Bahrain.

A Montreal Vettel domina dal primo giro, infligge distacchi abissali alle Mercedes e si riprende pure il primo posto nella classifica del Mondiale, seppur con un solo punto su Hamilton: "So quanto significa questo circuito per la Ferrari, fare una gara come quella di oggi è incredibile – le parole del tedesco a fine gara – Era un lunghissimo periodo che la Ferrari non vinceva qua, stasera faremo una grande festa, devo dire grazie alla squadra. Vedere una Ferrari che vince oggi, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, con me alla guida mi rende fiero. La macchina e' stata fantastica, col traffico e' sempre difficile rimanere concentrati. Con la nuova power unit abbiamo fatto un bel passo avanti”.

Seb non s’illude per il primo posto in classifica: "La strada e' ancora lunga, oggi contava vincere, ci sono ancora tanti punti in palio, ma è un buon effetto collaterale…".

SPORTAL.IT | 10-06-2018 22:45