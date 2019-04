Vettel: "Dobbiamo reagire"

Sebastian Vettel parla così dopo il suo podio a Baku. La Mercedes continua a dominare: "Speriamo nella reazione in Spagna, nelle ultime quattro gare non abbiamo mai raggiunto il livello di prestazione che abbiamo avuto nei test. Dobbiamo portare altri aggiornamenti e continuare a inseguire le Mercedes, sperando di avere un weekend lineare che fino ad ora non abbiamo mai avuto".

"Il primo stint di gara è stato pessimo, ho faticato tantissimo a far funzionare le gomme perché erano molto fredde. E' stato uno stint discontinuo, non mi son mai sentito a mio agio sulla macchina. Poi nella seconda parte siamo riusciti ad avere un buon passo mettendo anche un po' di pressione alle Mercedes oltre a tenere Verstappen dietro che con alcune scie e sorpassi è riuscito ad avvicinarsi".

"C'è ancora tantissimo lavoro da fare, non è la situazione che avremmo voluto ma dobbiamo accontentarci. Sono contento che Leclerc oggi sia riuscito a fare il giro veloce per il punto in più. Però ci servirà un weekend lineare per dare una svolta", le parole a Sky.

SPORTAL.IT | 28-04-2019 16:19