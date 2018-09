Vettel esplode contro Raikkonen

Non si placano le polemiche in casa Ferrari dopo il deludente Gran Premio d'Italia a Monza, che ha visto la vittoria di Lewis Hamilton, davanti a Raikkonen, Bottas e Vettel, con il tedesco protagonista di un'ottima rimonta dopo aver commesso però un grave errore in partenza. Ora per il ferrarista sarà durissima in ottica Mondiale: sono infatti 30 i punti da recuperare su Hamilton a sette corse dal termine del campionato. Il pilota tedesco ha parlato a Ziggo Sport del weekend di gara, manifestando la propria rabbia per come si è svolto il GP: “Non sono particolarmente contento del modo in cui il team ha gestito le cose sabato in qualifica, avrei dovuto partire io dalla pole position. Per me è chiaro che combatto contro tre auto e non sono mai stato in una posizione diversa. In ogni caso va bene così, non mi aspetto nient’altro”.

Parole durissime da parte di Sebastian Vettel, che non fanno altro che alimentare le voci sul sempre più probabile addio di Kimi Raikkonen a fine stagione. I rapporti tra i due compagni di team non sembrano più ottimi come negli scorsi mesi e proprio per questo sembra che il contratto del finlandese non verrà più rinnovato. Il nome del sostituto del Campione del Mondo 2007 è uno solo: Charles Leclerc. Il giovane pilota monegasco, protagonista di un'ottima annata con la nuova Alfa Romeo Sauber, potrebbe quindi salire sul sedile della Rossa già a partire dal 2019.

Sulla lotta per il Mondiale piloti ha detto la sua anche Damon Hill, che però accusa della sconfitta proprio il pilota tedesco: "Vettel crolla quando è sotto pressione, va detto – ha dichiarato il campione del mondo 1996 – invece Lewis Hamilton ha fatto una gara pazzesca, è al massimo della forma, è uno dei migliori adesso e uno dei migliori di tutti i tempi. Lo ha dimostrato ancora, anche con una macchina inferiore".

SPORTAL.IT | 05-09-2018 14:20