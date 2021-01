Vettel fissa gli obiettivi della sua stagione con l'Aston Martin

Messa alle spalle l’esperienza Ferrari e l’ultimo disastroso anno con la Rossa di Maranello per Sebastian Vettel si apre ora un nuovo corso.

Il pilota tedesco è infatti ormai in forza alla scuderia dell’Aston Martin, scuderia che ha comunicato, in vista dell’approdo in Formula 1, il main sponsor, ovvero Cognizant, società americana specializzata in servizi digitali e tecnologici con cui è stato siglato un accordo pluriennale.

Nel mese di marzo, quando verrà presentata la nuova livrea nel quartier generale di Gaydon, verranno ufficialmente presentati anche i due piloti, Lance Stroll e il quattro volte campione del mondo Vettel: entrambi, come condiviso sui profili social della F1, hanno posato per la prima volta con i nuovi colori.

“Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con l’Aston Martin Cognizant Formula One Team – ha dichiarato Vettel – C’è tanto da scoprire nei prossimi mesi e sono molto determinato nell’offrire il mio contributo per rendere questa squadra ancora più vincente. Ci ritroveremo al via della prima gara prima di rendercene conto rivedendo così questo prestigioso marchio automobilistico di nuovo sul palcoscenico che gli compete. Sono orgoglioso di far parte di questa avventura”.

Le parole di Vettel arrivano proprio nella stessa giornata in cui ha parlato l’amministratore delegato di McLaren Zak Brown. Brown non ha di certo avuto parole di stima nei confronti del tedesco affermando che probabilmente la scuderia di Maranello non era più un ambiente ottimale per il pilota anche se ciò non nega il suo valore e talento: “Penso che abbia ciò che serve come pilota, essendo un quattro volte campione del mondo”

