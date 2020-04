Vettel inedito scatena i tifosi Ferrari: Faccio il papà e il pane

Un Sebastian Vettel come mai lo abbiamo visto. Ci hanno pensato le tante video interviste che il pilota tedesco ha concesso, anche un po’ fuori dal suo personaggio, in una sorta di media day che la Ferrari ha concesso ai media. Seb, oltre che di F1, ha parlato di come sta passando la quarantena svelando qualche curioso particolare culinario del suo isolamento. Mentre le sue dichiarazioni sul futuro hanno scatenato i suoi fan e i tifosi della rossa di Maranello.

Seb “è pronto in cucina”

Se qualcuno si chiede come Vettel stia passando la quarantena, la risposta del tedesco è sorprendente ma in linea con quello che molti personaggio dello sport e non solo, stanno facendo in questi giorni dentro le mura di casa: “Il panettiere è chiuso per cui ho dovuto ingegnarmi, ma sono abbastanza meravigliato. Ho avuto un po’ di tempo libero per fare il pane in casa. E’ un’esperienza nuova, non l’ho mai fatto prima. Non posso dire di essere un professionista ma tutto sommato è commestibile”.

Vettel padre snobba egames e social

Mentre il suo compagno di team, Leclerc è sempre impegnato a correre in maniera virtuale, Sebastian si concentra su altro da buon padre di famiglia: “Ho visto che c’è chi si è messo d’impegno provando e riprovando, ma io ho di meglio da fare e poi ho tre bambini piccoli. I social? No non mi sono applicato continuano a non interessarmi. Continuo a preferire la vita vera”.

Tifosi “caldi” sul futuro

Al di là del Vettel in versione “Masterchef“, il tedesco in queste ore si è concesso molto ai media italiani affrontando senza problemi il dilemma del rinnovo con la Ferrari lasciando trasparire un buon ottimismo anche se, pare chiaro, tutto dipenderà dai risultati, suoi e della rossa, nella stagione che si spera possa partire prima o poi. I tifosi della Ferrari sui social sperano che il tedesco dimostri finalmente il suo valore, quello dei 4 titoli Mondiali vinti in Red Bull e che possa guadagnarsi in pista la conferma a Maranello.

I commenti social pro Vettel

Il popolo in rosso si è sbizzarrito: “Resta con noi campione” si augura qualcuno; altri puntano l’attenzione sul significato delle parole del tedesco con diverse interpretazioni: “#Vettel dice che potrebbe fare il secondo di Leclerc, ma con un contratto di due anni (per finire la carriera)….che sia la svolta per vincere, privo di ogni pressione?” ma altri la intendono diversamente: “Giusto per correttezza, Vettel non ha mai detto che farebbe da secondo a Leclerc, è stata un interpretazione”.

SPORTEVAI | 18-04-2020 09:00