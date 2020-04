"Vettel meglio di Leclerc": l'ex pilota F1 sulla coppia Ferrari

La Ferrari è indubbiamente al centro delle polemiche di Formula 1 specie in questo momento di “fermo” in attesa di riaccendere i motori. Oltre alle lotte sul fronte del budget cap sono sempre all’ordine del giorno le voci sul futuro di Sebastian Vettel spesso contrapposto alla posizione sempre più consolidata di Charles Leclerc a Maranello. Eppure c’è chi preferisce ancora la solidità del 4 volte iridato tedesco al talento puro del monegasco.

Heidfeld: “Vettel più forte di Leclerc”

L’ex pilota di Formula 1, tedesco come Seb, ha analizzato la coppia Ferrari e ha stabilito chi secondo lui è più forte: “Dal mio punto di vista – ha detto Nick a Beyond. The Grid – Vettel è migliore di Leclerc nella gestione della gara. Quest’anno ha avuto alcuni problemi nelle qualifiche ma è stato in grado di superarli ed erano quasi pari”

Gli errori di Vettel

Heidfled però ammette i tanti sbagli fatti dal suo connazionale: “Questa è stata la sua più grande debolezza negli ultimi due anni di Seb. Cosa che non gli è successa quando ha vinto i campionati. Alla fine molti pensano che Vettel non sia un buon pilota, ma magari fra qualche anno si renderanno anche conto di quanto sia bravo Leclerc”.

I meriti di Leclerc

Heidfeld però nel suo elogio di Vettel non sminuisce la forza, presente e soprattutto futura di Leclerc destinato per lui a diventare un campionissimo: “Leclerc è un pilota fantastico. Penso sia capitato solo un paio di volte che un giovane arrivasse e riuscisse a battere un Campione del Mondo pur se sconosciuto”.

Chi è Nick Heidfeld

Nick Heidfeld ha corso in Formula 1 tra il 2000 e 2011 per un totale di 183 gare. Ha corso con Prost GP, Sauber, Jordan, BMW Sauber, ancora Sauber e Renault. Al suo debutto nel circus in molti videro in lui, così come per l’altro tedesco Hulkenberg, un possibile nuovo Schumacher. Fu proprio lui, in un certo senso, a tenere a battesimo un giovanissimo Sebastian Vettel nella sua gara d’esordio, in F1, nel Gran Premio degli Stati Uniti 2007, in BMW Sauber al posto dell’infortunato di Kubica, proprio con Heidfeld come compagno di team. Detiene il singolare primato di pilota con il maggior numero di podi senza mai vincere una gara (13).

SPORTEVAI | 27-04-2020 09:00