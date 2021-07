Vettel: "Sbagliato assegnare la pole a chi vince il sabato"

Sebastian Vettel, nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, è stato molto chiaro riguardo alla gara sprint del sabato, o qualifica, come la chiama il sito ufficiale della Formula 1: “La pole position è sempre stata assegnata al pilota più veloce in qualifica sul singolo giro e credo che sia sbagliato assegnarla al vincitore della Qualifica Sprint”.

“Siamo di fronte ad una nuova disciplina, che 50 anni fa non c’era e che da questo weekend potrebbe prendere piede in F1 – continua il 34enne tedesco dell’Aston Martin -. Finché è un esperimento una tantum non fa la differenza, ma se per esempio nel 2022 ci saranno dieci Qualifiche Sprint in calendario credo che sarebbe stato meglio aggiungere una colonna alle statistiche mantenendo inalterata l’assegnazione della pole position a chi sigla il giro più veloce in qualifica. In ogni caso il piatto forte del fine settimana resta la gara di domenica, altrimenti ce ne andremmo tutti a casa sabato sera. È un format verso il quale non voglio esprimere giudizi fino a quando non lo avrò sperimentato. A mio avviso, però, la pole position assegnato al vincitore sabato non ha senso, perché parliamo appunto di una disciplina diversa e completamente nuova rispetto ad un giro veloce”.

OMNISPORT | 15-07-2021 19:53