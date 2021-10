Vettel: "Sono pronto a risollevarmi"

19-10-2021 21:08

Il pilota dell’Aston Martin Sebastian Vettel ha parlato in vista del Gp delle Americhe ad Austin: “Questo tracciato testa realmente il setup della vettura, quindi la chiave sarà quella di massimizzare le prove libere per poter costruire la qualifica e la gara. Siamo pronti per poter risollevarci ad Austin”.

Vettel arriva da un weekend amaro in Turchia: “Come abbiamo visto nelle ultime corse, abbiamo il passo per poter lottare a metà gruppo ma, essendo una sfida molto ravvicinata, è anche facile perdere punti”.

OMNISPORT