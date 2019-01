"Vettel sopravvalutato": ex ferrarista demolisce Seb

Il 2018 non è certo stato un anno facile per Sebastian Vettel, ancora una volta vicecampione del mondo (la seconda di fila) e protagonista di alcuni errori che gli hanno provocato le critiche di parte della tifoseria Ferrari.

Il tedesco fallisce l'assalto al titolo da ormai cinque anni (lo conquistò per l'ultima volta nel 2013) e nel 2019 è chiamato a provarci per la sesta volta. Esattamente vent'anni dopo un imprevisto alfiere del Cavallino, secondo nel mondiale 1999 e che proprio in queste ore ha espresso un giudizio certo non lusinghiero nei confronti del pilota tedesco.

Si tratta di Eddie Irvine, che in un'intervista concessa alla BBC non ci è certo andato per il sottile: "Vettel è enormemente sopravvalutato, il talento di Lewis Hamilton è maggiore rispetto al suo. Seb è certamente bravo, ma lo è quando si trova già al comando e non deve battagliare con nessuno. Lewis riesce a concentrarsi sulla gara, sullo stare al comando. Vettel quando resta ingaggiato in un duello pensa invece troppo al suo avversario e meno alla guida, con il risultato che quasi sempre provoca un incidente".

"La mia opinione è che Hamilton abbia un talento più ampio, mentre Vettel sa fare bene una cosa sola. Non riesco a vederlo come un quattro campione del mondo", ha aggiunto il nordirlandese che corse dal 1996 al 1999 al fianco di Michael Schumacher. Che ritiene ancora inarrivabile per il cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton: "Lewis al momento è di un'altra categoria rispetto a tutti gli altri, ma non è al livello di Michael e nemmeno credo gli sia vicino. Ha la macchina migliore, più Gran Premi nel corso della stagione e un livello di competizione discutibile. Se guardate gli anni in cui guidava insieme a Button in McLaren, Jenson ha fatto più punti di lui. Con Schumacher non è successo mai".

"Michael per me resta il migliore di ogni tempo, sia a livello di passo che per la costanza nell'arco dell'intero weekend di gara", ha concluso il nordirlandese. L'unico che, per due singole gare, ebbe la possibilità di avere Schumacher nientemeno che come gregario.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 21:35